Depois de ter confessado que já viveu uma "experiência paranormal" enquanto estava "na prisão", Sara Norte acabou por revelar outra curiosidade que não passou despercebida.

No 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras, comentaram a notícia sobre os rumores sobre o facto de Kate Middleton e do príncipe William viveram numa casa assombrada, levando Hugo Mendes a falar do seu medo do escuro.

Perante tais partilhas, Sara Norte acabou por confessar: "O Vasco às vezes vai trabalhar para fora e eu tenho medo",

"Quando o Vasco vai trabalhar para fora, eu meto logo um facalhão ao lado da cama porque eu vejo muitos documentários americanos de serial killers", revelou de seguida.

