"15 dias de quarentena", foi assim que Sara Norte começou a recente publicação que fez na sua página do Instagram, onde revela como têm sido os seus dias em casa a cumprir isolamento social voluntário.

"Aqui em casa tem se namorado muito e aproveitado para pôr imensas coisas da rotina da casa em dia... (e dado muitos mimos aos patudos). Tenho escrito, editado. Tenho visto também muitas séries, documentários e filmes", relatou mostrando-se de seguida preocupada com a fase difícil que o mundo atravessa com a pandemia do novo coronavírus.

"A preocupação com o que se passa no mundo é avassaladora mas tenho esperança no futuro e que isto nos faça ver a vida de uma forma diferente, com mais afectos, com prioridades diferentes. Neste momento, tudo o que tínhamos como garantido acabou e que isso sirva para algo: para pensar, para refletir, para mudar! Temos que nos tentar adaptar a esta situação da melhor maneira, ter todos os cuidados e acreditar que as coisas vão melhorar", acrescentou, deixando assim algumas palavras de otimismo.

