Sara Norte fez este domingo, dia 28 de agosto, um longo desabafo nas redes sociais.

"Aprender a viver com os nossos erros. Às vezes é difícil mas temos que seguir em frente com Foco, Força e Fé. A vida só faz sentido assim... tantas pessoas que não têm a oportunidade de viver e nós às vezes temos tudo e estamos sempre a queixarmo-nos.

Não há tempo para lamúrias, aliás nunca gostei disso. Vamos lá preparar esta semana que se avizinha cheia de pensamentos positivos e com a determinação que sempre me caracterizou", escreveu a atriz na legenda de uma imagem em que surge com um sorriso 'rasgado'.

