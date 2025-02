Sara Matos continua a partilhar com os seguidores do Instagram o melhor do Açores, por onde tem estado nas últimas semanas.

A atriz mostrou novas fotografias de paisagens de cortar a respiração, mostrando-se absolutamente rendida aos encantos do arquipélago.

"O meu género de beleza", pode ler-se no novo conjunto de fotografias que partilhou e que está agora disponível na galeria.

Sara Matos, recorde-se, deverá estar nos Açores a propósito das gravações de uma nova produção.