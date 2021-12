Este será, com certeza, um Natal muito especial para Sara Matos. Será o primeiro que a atriz passará com o filho, o pequeno Manuel, que nasceu no passado mês de setembro.

Esta quarta-feira, 22 de dezembro, a artista partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram um vídeo ternurento no qual o bebé aparece distraído, a brincar.

Na legenda da publicação, a artista escreveu: "Melhor altura do ano".

Ora veja:

