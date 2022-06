Sara Matos 'presenteou' os seguidores da sua página de Instagram com um carinhoso vídeo onde mostra o companheiro, Pedro Teixeira, o bebé Manuel e a pequena Maria.

"A minha família", escreveu na legenda da carinhosa publicação que rapidamente chamou a atenção dos fãs, que ficaram 'derretidos'.

Por sua vez, Pedro Teixeira destacou na mesma rede social uma fotografia deste momento em família e disse: "A Maria, o Manuel e o pai".

De recordar que o bebé Manuel nasceu no ano passado e é fruto da relação de Sara Matos com Pedro Teixeira. A pequena Maria, de 12 anos, é fruto da relação anterior de Pedro Teixeira com Cláudia Vieira.

