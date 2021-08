Sara Matos já se encontra na reta final da sua gravidez, fruto do relacionamento com Pedro Teixeira. Visivelmente feliz com esta fase da sua vida, a atriz tem vindo a partilhar com os seguidores do Instagram diversos momentos, sendo que um deles enterneceu os seguidores.

Trata-se de um bonito retrato em família no qual Sara surge com Pedro, o seu animal de estimação e ainda a enteada, Maria, de 10 anos (fruto do anterior relacionamento de Pedro com Cláudia Vieira).

Um registo que foi alvo dos mais diversos elogios. A apresentadora Isabel Silva, por exemplo, escreveu: "Que bonito". Também a atriz Noémia Costa reagiu com um emoji de coração.

Importa ainda notar que Sara e Pedro vão ser pais de um menino.

Leia Também: Sara Matos dança na piscina com a sua (enorme) barriguinha de grávida