Sara Matos 'presenteou' os seguidores da sua página de Instagram com novos retratos onde aparece na companhia do filho, Manuel, que nasceu em setembro do ano passado, fruto da relação com Pedro Teixeira.

A atriz aproveitou o sol para ir passear na praia com o menino. "Amor da minha vida", disse na legenda de uma ternurenta fotografia em que aparece com o bebé.

Mas não foram sozinhos. Nas imagens que destacou nas stories da sua página de Instagram, a atriz mostrou que o pai também esteve presente neste momento.

"O meu coração não aguenta. Avô e neto", escreveu numa outra carinhosa imagem que pode ver na galeria.

