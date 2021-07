Sara Matos, que revelou recentemente ter entrado no último trimestre da gravidez, partilhou esta sexta-feira com os seus seguidores um conjunto de imagens que transparecem a fase feliz que atravessa.

A atriz, de 31 anos, tirou um tempinho para o momento 'selfie' do dia e partilhou o resultado final com os seguidores.

Veja na galeria estas imagens e ainda algumas outras, partilhadas nas InstaStories no decorrer desta sexta-feira, que mostram como está grande a barriguinha de Sara.

A atriz da SIC, recorde-se, aguarda a chegada do primeiro filho, um menino, fruto da relação com Pedro Teixeira. O bebé vem juntar-se a Maria, filha mais velha do ator, que nasceu do namoro com Cláudia Vieira.

