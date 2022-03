Sara Esteves Cardoso começou a semana com uma publicação especial na sua página de Instagram ao 'abrir as portas' da sua casa para partilhar imagens da festa de aniversário do filho.

Diogo Maria completou o 1.º aniversário recentemente e a data foi celebrada em família, com uma festa inspirada no Canal Panda.

"Que tarde maravilhosa onde celebramos 1 ano do Diogo Maria. Obrigada a todos por todo o amor que lhe dão diariamente", escreveu a filha de Miguel Esteves Cardoso ao mostrar as imagens.

Vale lembrar que Sara Esteves Cardoso é ainda mãe de Vicente, de oito anos, que nasceu de um relacionamento anterior.

