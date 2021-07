Sara Carreira morreu no dia 5 de dezembro de 2020 na sequência de um trágico acidente de viação na A1. A jovem cantora, de apenas 21 anos, voltou hoje a ser lembrada no dia em que assinalam sete meses da sua partida.

O stylist Mário de Carvalho, amigo de Sara, homenageou-a com uma mensagem emotiva.

"Hoje até te deixava usar o cabelo solto ou as botas da Versace. Hoje até podias querer maquilhar os olhos e os lábios de igual forma. Hoje até me podias dizer que querias um vestido igual ao da Kendal Jenner e que só tinha até amanhã para o fazer. Hoje podias tudo. Mas hoje, acima de qualquer outra coisa, podias estar aqui", começa por ler-se na publicação.

"A cada dia 5 todas as flores do mundo são tuas. Serão sempre. Como nós, para sempre", termina.

Às suas sentidas palavras, o jurado do programa All Together Now, da TVI, juntou um vídeo onde Sara lhe dedica uma ternurenta mensagem.

