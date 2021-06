Cláudia Borges esteve à conversa com Laura Figueiredo no âmbito do programa 'Fica Bem', que apresenta na SIC Mulher. Tratou-se de uma entrevista intimista, realizada através de videochamada, onde Laura aceitou falar sobre um dos períodos mais delicados da sua vida.

A companheira de Mickael Carreira foi questionada pela amiga de longa data se já teria explicado à filha do casal, a pequena Beatriz, de quatro anos, o que aconteceu no terrível ano de 2020 - ano da morte de Sara Carreira.

"A Bia não entende o que aconteceu. Não está, mas não foi embora. Percebes? Não vê, não está, mas vamos falando, vai vendo em fotografias", começa por contar a apresentadora.

A pequena Beatriz e a jovem Sara, que perdeu a vida aos 21 anos na sequência um trágico acidente de viação, tinham uma relação de enorme cumplicidade.

"Eu acho que ela sente alguma coisa, mas ela não tem noção da partida. E ainda bem que assim é, por enquanto", revela ainda.

Por fim, Laura mostra-se confiante de que a pequena Bia, como carinhosamente é tratada pela família, irá ter sempre presente a memória da tia.

"Está sempre muito presente. Quando tu amas muito as pessoas não partem para sempre, deixam sempre muito delas Perdi o meu pai há 16 anos e não há um dia em que eu não fale dele, isso acontece de igual forma com a Sara", explica.

Reveja aqui as declarações de Laura Figueiredo.

Sara Carreira, recorde-se, é a filha mais nova de Fernanda Antunes e Tony Carreira. O ex-casal tem ainda em comum os famosos Mickael Carreira, de 35 anos, e David Carreira, de 29.

Leia Também: Bárbara Bandeira lembra Sara Carreira em momento inesperado: "Eterna"