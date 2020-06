Sara Carreira está apaixonada e não o esconde. "Leva-me para mais perto de onde fores, para me morrer de amores", desabafou a cantora de 20 anos nas redes sociais, sem nunca identificar o destinatário da declaração apaixonada, Ivo Lucas. O novo casal ainda não assumiu publicamente a relação mas, de acordo com a edição desta semana da revista TV Guia, a irmã de David Carreira e de Mickael Carreira, filha de Tony Carreira, já apresentou o artista de 29 anos, à família.

Ivo Lucas, que namorou durante quatro anos com Mafalda de Castro, confirmou, no início do mês, através da sua agência, o fim do relacionamento. A apresentadora do programa que mostra os acontecimentos mais relevantes do reality show "Big Brother 2020", na TVI, tem preferido preservar-se. "2020 foi um ano que me mudou. Um ano em que a minha vida recomeçou em muitos aspetos, mas é na mudança e no desconforto que começam as melhores coisas", considera.