Sara Carbonero falou recentemente sobre a sua nova vida de solteira, após a separação de Iker Casillas, em declarações à Harper's Bazaar.

"Estou a conhecer muita gente, estou a divertir-me e estou a gostar. Tem sido um verão atípico, tenho procurado preencher-me com o bem e com pessoas que me fazem sentir bem", conta a jornalista.

Recorde-se que correm rumores de que Sara Carbonero mantém uma relação amoroso com Kiki Morente.

