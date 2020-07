Sara Carbonero recorreu à sua página de Instagram para assinalar publicamente o aniversário da irmã, Irene, que hoje celebra 32 anos de vida.

Uma data que foi celebrada com uma carinhosa mensagem, onde a mulher de Iker Casillas destaca a luta contra o cancro.

"Custou-me o mundo encontrar uma foto porque nunca queres entrar nelas, mas hoje a ocasião merecia. A vida fez-nos inverter os papéis e tiveste de cuidar de mim, de nós, sendo a irmã mais nova. Uma prova que não precisavas de viver, mas que te tornou maior. Quando cresceste de uma vez só", começou por escrever Sara Carbonero.

"Neste último ano partilhámos momentos de todas as cores e, excepto algumas vezes, nunca perdeste o sorriso da cara, esses olhos que brilham mais do que qualquer outro e riem, mesmo que por dentro estejas mal", acrescentou, destacando o apoio da irmã.

"Uma das coisas mais difíceis, quando surgem situações que atrapalham tudo e interrompem os planos, é entender e aceitar que a vida às vezes não tem lógica, que o destino está errado e que embora deva ser eu a proteger-te e a cuidar de ti, tem sido ao contrário. Nunca te queixaste de nada, sempre com uma palavra positiva e um bom gesto, mesmo quando as tuas costas se ressentiam das noites de sofá no hospital, ou quando no mesmo dia em que começavas um trabalho novo cheia de ilusão, fui operada e tu tiveste de mudar os teus planos", lembrou.

Mas não ficou por aqui e continuou: "Agora, desde a calma e a perspectiva que o tempo nos deu, podemos dizer que o fizemos juntas, porque sem ti não teria conseguido. Dito tudo isto, prepara-te de novo para as minhas repreensões de irmã mais velha, os meus conselhos, mesmo que não os peças, os meus WhatsApp para ver se chegaste bem a casa, para que deixes de fumar, de roer as unhas e muito mais. Já não te livras de mim, não penso largar a tua mão nunca. Hoje é o teu aniversário e todos os que gostam de ti e têm a enorme fortuna de partilhar a vida contigo vão celebrar. Talvez eu um pouquinho mais, porque não me cabe o orgulho no peito. Sei que não gostas destas coisas, mas deixa-me mostrar um pouco da irmã e tia. A melhor que os meus filhos poderiam ter. Desfruta do teu dia e da tua vida. Feliz aniversário".

Veja a publicação na íntegra:

