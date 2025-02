A Semana da Moda de Madrid começou na passada quinta-feira e contou com a presença de várias caras conhecidas.

A jornalista Sara Carbonero foi uma delas. A antiga companheira de Iker Casillas assistiu ao desfile da Pedro del Hierro onde usou uma roupa da mesma marca.

Sara elegeu uma camisa branca, com um tecido fluido e com gola alta. A saia é preta, longa e em malha com algumas transparências.

A jornalista usou ainda uns brincos dourados marcantes e uma carteira branca.

