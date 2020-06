Sara Barros Leitão foi uma das muitas artistas que marcaram presença na manifestação que decorreu esta quinta-feira, 4 de junho. Um dia único que a atriz fez questão de destacar no Instagram, onde deixou alguns agradecimentos especiais.

"Obrigada a todas e todos os que fizeram do dia 4 de junho de 2020 um dia tão bonito, emocionante e memorável. Obrigada aos que saíram de casa. Obrigada aos que têm estado incansáveis em todas estas lutas", começou por escrever.

"Obrigada ao CENA-STE por toda a organização, empenho e seriedade. Obrigada a todas e todos os que organizaram este dia. Obrigada à Sofia Leal, porque é a minha clarividência, e a minha referência. Obrigada aos meus bravos colegas da PLATEIA. Obrigada aos discursos tão belos e que tanto me emocionaram. Obrigada a quem se organiza, a quem se junta, a quem se faz representar, a quem representa (que duro trabalho!), a quem luta, a quem grita, e a todos cujo trabalho para a mudança é invisível", acrescentou, confessando de seguida: "Estou emocionada com o que vivemos todos/as juntos/as no Porto neste dia lindo".

"O dia perfeito para começar uma revolução. [...] A cultura uniu-se e saiu à rua em várias cidades do país", rematou.

