Esta segunda-feira, 27 de novembro, Sara Barradas completa 33 anos de vida, data que celebrou em família, juntamente com o marido, José Raposo e a filha de ambos, Lua de quatro anos.

A artista aproveitou a ocasião para 'trocar as voltas' ao companheiro e surpreendê-lo com uma viagem aos Açores.

"O Zé decidiu fazer-me um jantar surpresa com os meus amigos mais próximos e família para hoje à noite. O que ele não sabia é que eu já tinha marcado uma viagem aos Açores há 3 semanas para estes dias de folga do espetáculo", contou a artista na sua página de Instagram, partilhando um vídeo do momento.

"Eu gosto de fazer estas surpresas. Da mesma forma já o levei a Madrid e a Roma há uns anos. É que esta data é especial para os dois, porque faço anos mas fazemos anos de casados em simultâneo", diz ainda.

"Então à hora que nós íamos deitar (3:30h) eu disse-lhe: 'amor, não durmas porque temos de ir embora, tenho uma surpresa'. E ele 'O quê???'. Peguei nele e na Lua e lá fomos para o aeroporto, sempre com ele a perguntar para onde íamos. Só descobriu na porta de embarque", completa.

Recorde-se que José Raposo e Sara Barradas celebram 12 anos de casamento.

