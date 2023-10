Sara Barradas, embora seja uma figura da TVI, também esteve presente na 27.ª edição dos Globos de Ouro, onde acompanhou a 'cara-metade', José Raposo.

Os dois atores posaram juntos para os fotógrafos e foi precisamente com uma dessas imagens que Sara, no Instagram, fez questão de destacar o talento do companheiro, que esteve nomeado para duas categorias nesta cerimónia da SIC.

"Estas [fotografias] tinham de ficar aqui porque ele foi a principal razão disto tudo. Não foi a primeira, nem a segunda vez que o Zé foi nomeado para um Globo de Ouro, nem será a última. O seu talento dá-me essa certeza", fez notar, Sara, num primeiro momento.

Logo depois, a atriz acrescentou: "Este ano esteve nomeado em duas categorias: melhor actor de teatro e melhor actor de ficção. Para mim, foram nomeações justas e merecidas, não fosse dos melhores actores da sua geração. E isso é razão suficiente para festejar. Foi o que fomos fazer no domingo: celebrar o talento. Dele e de todos os outros. E reencontrar colegas e amigos é sempre muito bom".

Por fim, Sara rematou o texto com uma declaração: "Amor, és um actor de mão cheia, versátil como há poucos, capaz de fazer tudo. Tenho muito orgulho em ti por isso mas, acima de tudo, pelo ser humano que és. Amo-te".



