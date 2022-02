Sara Barradas chamou a atenção com uma curiosa publicação que fez na sua conta de Instagram. A atriz, de 31 anos, partilhou diversas fotografias nas quais aparece com e sem maquilhagem, mostrando assim as diferenças.

"Finito. The end. Fim. Por hoje", escreveu na legenda da publicação, dando assim conta do término de mais um dia de trabalho.

Os elogios por partes dos seguidores não tardaram em chegar.

"Linda tanto do lado direito como do lado esquerdo!", afirmou uma internauta. "Sempre linda!", acrescentou outra.

Ora veja:

