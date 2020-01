Depois de um ano em grande no que à vida pessoal diz respeito, Sara Barradas prepara-se agora para brilhar no campo profissional em 2020. A atriz é a grande protagonista da nova novela da TVI.

'Quer o Destino' estreia em breve e conta com um elenco de luxo. Pedro Teixeira, Maya Booth, Isaac Alfaiate e Pedro Sousa são alguns dos atores que integram o projeto.

Orgulhosa do papel de destaque que lhe foi dado na trama, Sara publicou nas suas redes sociais um desabafo onde se mostra ansiosa com a grande estreia.

"É com enorme prazer que começo o ano mostrando-vos o que temos andado a preparar nos últimos meses e que chegará em breve às vossas casas. Estou num misto de alegria, nervosismo e ansiedade para que comece. Para partilhar tudinho. 'Quer o Destino' - Estreia brevemente", declarou a atriz, que acompanhou a publicação com as primeiras imagens da trama.

