Sara Barradas recorreu à sua página de Instagram para destacar a amizade com Filipe Vargas, com quem contracena na novela 'Quer o Destino', da TVI.

"Ontem foi para o ar esta cena, simples mas que gostámos muito de fazer. Acima de tudo, gostámos de voltar àquele lugar", começou por escrever, referindo-se à novela.

"Muita gente saberá que este é o Filipe. O Filipe entrou na minha vida há menos de um ano. E uns meses bastaram para que marcasse mais do que muita gente. Ele talvez não tenha consciência disso, que é também o que a amizade pode ter de bonito, é que ela acontece naturalmente, sem esperarmos, exactamente, o mesmo em troca", acrescentou, tecendo de seguida rasgados elogios ao colega e amigo.

"Ainda bem que a vida nos vai mostrando que vale a pena, que nunca sabemos tudo e que nunca é tarde para novas amizades. O Filipe é um bem disposto, divertido, cavalheiro, às vezes emproado e com um ar snob (mas é só um ar que se lhe dá). É um bom falante, às vezes fala-barato (ahah), é uma pessoa com a qual podemos desabafar, ter conversas sérias e conversas parvas. É sensível. Gosta de falar de política como poucos, e às vezes entusiasma-se. Cozinha bem (obrigada por todos os almoços, e foram poucos!), bom companheiro no que toca aos 'comes e bebes'. Adora animais (em especial a Lola da sua vida). É curioso e aberto a tudo o que desconhece. Tem uma enorme capacidade de se adaptar ao meio onde se insere. É inteligente e perspicaz. É interessante e interessado. Culto e informado, não gosta de ficar para trás, gosta de acompanhar o tempo. Pensa nele, mas também pensa nos outros, e no todo. É uma pessoa boa", destacou, deixando por fim um agradecimento especial ao também ator.

"Obrigada pelo teu companheirismo, pela tua entrega, pela tua força, o teu apoio, a tua mão, a nossa cumplicidade ao longo desta (que foi para nós) Vitória", rematou.

