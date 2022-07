Uma vez que faltou ao concerto dos Beach Boys depois de ter comprado os bilhetes "há meses", Sara Barradas decidiu fazer uma 'homenagem' à banda.

A atriz juntou-se alguns atores da novela 'Quero é Viver' para este momento divertido nos bastidores. Mais tarde, partilhou com os seguidores da sua página de Instagram.

"Convenci as manas e o cunhado a entrarem no meu conteúdo", disse, referindo-se aos colegas da trama.

"Momentos a destacar: a cara do [Filipe] Vargas enlouquecido, a tentar fugir de nós, e a Rita [Pereira] a entrar com a cabeça de ladecos já quase no fim", relatou.

Veja o vídeo na galeria.

Leia Também: Vídeo: Sara Barradas, Fernanda Serrano e Joana Seixas "expulsas" de set