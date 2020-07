Sandrina foi esta quarta-feira surpreendida com um convite vindo dos céus. Uma marca de roupa enviou um avião para a casa do 'Big Brother' com uma mensagem dirigida à concorrente alentejana: "Sandrina queres ser ou não modelo"?

Incrédula, Sandrina disse imediatamente 'sim' a este convite. "Claro que quero", respondeu.

Mais tarde, a jovem mostrou-se surpreendida por ter sido escolhido pela marca Boutique Tereza. "Nunca pensei que sendo gordinha podia ser modelo", disse.

Reveja aqui as imagens.

Leia Também: Na reta final, 'Pipoca' revela quem gostava que ganhasse o 'Big Brother'