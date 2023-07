Sandrina Pratas usou as stories da sua conta no Instagram para falar sobre uma situação que a está a deixar triste. A ex-concorrente do 'Big Brother' contou que está a receber diversos comentários negativos por ter criado uma conta na mesma rede social para a filha, Ariel, que nasceu no passado dia 10 de julho.

"As pessoas estão a criticar-me por eu expor muito a minha filha. Pessoal, vocês não veem no Brasil, noutros países (...) por favor, não estou a pôr a minha nua (...) estou a fazer um miminho, até para vocês, para alegrar o vosso dia, porque eu gosto", começou por dizer a ex-concorrente.

"Fico bastante triste, porque vejo fora do país e as coisas são mais evoluídas", continuou, dando depois o exemplo de Virgínia, uma influenciadora digital brasileira com milhões de seguidores, que criou uma página no Instagram para as filhas, Maria Alice e Maria Flor, que conta com quase oito milhões de seguidores. "Porque é que eu não posso fazer isto cá em Portugal? Há alguma lei a dizer [que não posso]? Até me dizem que me vão denunciar por eu fazer vídeos com a minha filha. A minha filha está muito bem educada", acrescentou ainda.

Veja o comentário da influenciadora digital no vídeo.