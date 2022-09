Sandrina Pratas contou esta sexta-feira aos seguidores da sua conta oficial de Instagram que foi burlada.

A situação terá acontecido na Vinted, uma plataforma em que é possível comprar e vender artigos em segunda mão.

"Neste momento fui burlada por 500€. Alguém se fez passar por um colaborador da Vinted, muito cuidado com estas pessoas.

Comecei hoje a vender roupa e passou-se assim. Ele ligou-me a dizer que era colaborador, que ia ajudar na autorização do meu cartão na página porque eu não estava conseguindo receber o dinheiro da pessoa que me comprou o vestido, ele mandou-me autorização do MBWay eu aceitei, roubou-me 500€", escreveu Sandrina na legenda de algumas imagens que comprovam a situação.

