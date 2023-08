Sandrina Pratas usou as redes sociais para partilhar um texto sobre a autoaceitação após ter sido mãe.

A ex-concorrente do 'Big Brother', que deu as boas-vindas passado dia 10 de julho à pequena Ariel, está de férias com a família no Algarve, tendo publicado duas fotografias nas quais aparece na praia, usando um fato de banho cor-de-rosa.

"Admirando-me no espelho. Achando-me linda e fascinante. Achando-me bonita, apesar das mudanças físicas", começou por escrever, na legenda das fotos.

"O olhar, os quadris que alargaram, os peitos descaídos, o umbigo querendo pular; uma cicatriz a notar-se, tudo lindo. Tudo o que eu imaginava que seriam motivos para não gostar de estar grávida foram sendo eliminados um a um, mês a mês… Este corpo que não é mais o de antes, e nem tinha como ser; há que reconhecer, novo corpo. nem melhor, nem pior – diferente”, concluiu.

