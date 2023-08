Sandrina Pratas está a aproveitar uns dias de férias ao sol em Monte Gordo.

A ex-concorrente do 'Big Brother', que foi mãe pela primeira vez no passado dia 10 de julho, altura em que deu as boas-vindas à pequena Ariel, encontra-se na praia pela hora do almoço desta quarta-feira, dia 2 de agosto, o que terá gerado alguma preocupação por parte dos seus seguidores.

Apesar de não ter referido que tipo de mensagens recebeu, Sandrina fez uma publicação nas suas stories onde aparece deitada numa espreguiçadeira, dando novidades sobre a filha.

"Para quem está a perguntar pela Ariel, a bebé ficou no hotel com a vovó. Está muito sol", escreveu Sandrina dando a entender que alguns seguidores lhe terão perguntado se a menina estaria com ela na praia.



© Instagram/ Sandrina Pratas

