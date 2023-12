Sandra Silva tem um novo hobbie e decidiu partilhar um pouco da sua experiência nas redes sociais.

A influenciadora digital começou a ter aulas de cerâmica e recordou a importância de cada um ter tempo para si próprio.

"Tal como já tinha partilhado por aqui, este ano foi o ano de me (re) lembrar que eu também importo e mereço o meu tempo. Para parar, para me conectar e fazer algo que eu goste. Comecei a fazer aulas de cerâmica e mostro aqui duas aulas e as três peças que fiz. Amo muito!", escreveu a influenciadora na legenda, mostrando as peças.

