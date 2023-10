Sandra Silva está a fazer um cruzeiro pelo mediterrâneo com os pais, o companheiro, João Borges, e o filho, o pequeno Vasco, e tem partilhado algumas fotografias destes momentos de descontração em família.

Na manhã desta terça-feira, dia 17, a influenciadora digital publicou duas fotografias com o namorado a seu lado e o filho ao colo nas quais os três aparecem a deitar a língua de fora.

Duas fotografias que só assim já seriam divertidas, mas que se observarmos com atenção encontramos um pequeno pormenor que não saltaria à vista e que Sandra destacou na legenda.

"Família feliz na sua 4a viagem no espaço de um ano! PS: Depois de muitos km, foi preciso ver-me ao espelho para perceber que tinha manjericão ou espinafres no dente, ninguém me avisou!", escreveu.

