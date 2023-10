Sandra Silva tinha partilhado algumas fotografias no aeroporto de Lisboa na noite desta quinta-feira, dia 12 de outubro, sem no entanto revelar qual o destino de férias.

Graças a uma pista deixada pela influenciadora digital na legenda do vídeo, muitos foram os seguidores que 'apostaram' que Sandra, o companheiro, João Borges, e o filho de ambos, Vasco, iriam fazer um cruzeiro.

E acertaram! Sandra publicou esta sexta-feira um vídeo no qual mostra algumas imagens já no interior do cruzeiro, revelando que a viagem será pelo Mediterrâneo.

"Vamos fazer um cruzeiro pelo mediterrâneo nos próximos dias e vou partilhar tudo com vocês!", escreveu, na legenda do vídeo.

