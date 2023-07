Sandra Silva e o companheiro, João Borges, foram pais do pequeno Vasco há pouco mais de um ano e a atriz decidiu falar aos fãs sobre a "relação de casal pós filho".

"Já era um tema sobre o qual eu queria escrever há algum tempo, deixando a ressalva que cada dinâmica é única, é apenas um testemunho e algumas dicas do que tentamos fazer", destacou inicialmente na publicação que fez na sua página de Instagram.

"A vida em casal muda depois de um filho, não quer dizer que seja pior, pelo contrário, no nosso caso sentimos que acrescentou e é maravilhoso, mas é sem dúvida mais exigente. O tempo, a paciência, os limites, a intimidade. Somos duas pessoas com passados diferentes, necessidades diferentes e com um ser humano dependente de nós a 100%", começou por partilhar.

"Por aqui temos fases mais conscientes, mais conectados e outras em que estamos em 'modo fazer' e facilmente nos esquecemos de dar um bom dia ou um beijinho, mas termos consciência disto é um primeiro passo. Há coisas que nos ajudam", explicou, enumerando depois algumas situações.

"Conseguirmos identificar os principais fatores de atrito entre nós para podermos trabalhar neles; Tentarmos ter diariamente um momento para falar, refletir, ler, jogar um jogo, ver um bocado de televisão, cozinhar… (quando o Vasco já está em SN); Marcarmos um date ou fazer algo os dois (ou quando ele dorme ou pedir a alguém de confiança que fique com ele); Respeito sobre os tempos e limites um do outro (desafio diário); Capacidade de nos adaptarmos/fazer esforços em prol do bem estar um do outro e em consequência de todos, sem ultrapassar o que nos faz sentir bem; Por último, mas a mais importante, comunicação", realçou.

"Dizermos com honestidade o que sentimos um ao outro e o que queremos, tendo a premissa de que o outro não pode adivinhar nada sem ser verbalizado. Eu, por exemplo, tenho expectativas altas e muitas vezes espero simplesmente que o João corresponda sem ele fazer a mínima ideia o que me vai na cabeça. Acreditamos que na base de uma relação saudável, além de existir amor, estão alguns pilares como: respeito, empatia, honestidade, comunicação, amizade", acrescentou.

"Obviamente que também temos discussões mas, acima de tudo, queremos crescer juntos e evoluir enquanto pessoas e casal. Fazer terapia tem-me ajudado a conhecer-me melhor, a definir limites. E temos falado do João começar a fazer também. Pelo bem-estar individual, que se reflete no familiar", completou, incentivando também os seguidores a deixarem os seus testemunhos.