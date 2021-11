Sandra Fernandes, antiga concorrente do programa 'Big Brother - A Revolução', submeteu-se a uma cirurgia estética.

A mãe de Jéssica Fernandes, também ela antiga concorrente do reality show, revelou nas redes sociais ter contado com a ajuda da Clínica Milénio para esta 'mudança' e prometeu revelar todos os pormenores da operação na sua estreia no Youtube.

Sandra criou um canal com o seu nome na plataforma de partilha de vídeos e é lá que, no próximo sábado, dia 13, irá mostrar um volg com todos os detalhes da intervenção estética a que se submeteu.

Leia Também: Big Brother Famosos chega em 2022 com "concorrentes que vão surpreender"