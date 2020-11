A atriz Sandra Cóias, uma verdadeira defensora dos direitos dos animais e de causas ambientais, é a mais recente cara do Comité do Projeto de Sustentabilidade da Green Media.

A atriz e modelo escreve sobre dicas saudáveis e dedica-se a negócios sustentáveis. É a autora de Páginas Verdes, um guia feito em parceria com a revista Visão Verde, que contempla vouchers de descontos em serviços e produtos amigos do ambiente. E é nesse âmbito que surge o convite para fazer parte deste projeto, que tem o intuito de chegar às empresas sob o mote da Sustentabilidade, adquirindo novas medidas de preservação e proteção do ambiente, adotando como compromisso a renovação de estratégias e iniciativas “green” para as empresas.

Em comunicado enviado à imprensa é lembrado o percurso da atriz portuguesa no que diz respeito às questões relacionadas com o meio ambiente e a sustentabilidade.

"Preocupada desde sempre com o meio ambiente, Sandra Cóias associa-se a ações que apelam à sustentabilidade. Para além da sua carreira como atriz, tem paralelamente colaborado com diversas ONG’s, como Embaixadora de Boa Vontade para a Conservação da Natureza - EFAO, entre outros, dando imagem e voz a várias campanhas. Tendo participado como oradora em prol do ambiente em eventos nacionais e internacionais, tem inspirado e motivado outros a fazer a diferença

Sandra Cóias que se tornou vegan há mais de 20 anos defende a política dos 5R’s: Reduzir, Reutilizar, Reciclar, Recursar e a Compostagem (em inglês: “Rot”). No seu dia a dia recusa o que não necessita, reutiliza aquilo que adquire, recicla, faz compostagem, reduz o consumo, incentiva o uso de transportes públicos e o uso de produtos sustentáveis e não testados em animais. Em 2013, criou uma linha de sapatos vegan - Walk in My Shoes com a aprovação de Peta (People for the Ethical Treatment of Animals) e 100% portugueses", lembram.

Leia Também: Maria Cerqueira Gomes vai apresentar novo programa? Cristina responde