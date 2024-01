Sandra Bullock cumpriu uma das últimas vontades do seu companheiro, Bryan Randall, que morreu no passado mês de agosto após uma batalha de três anos contra a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), uma doença neurodegenerativa.

Numa publicação feita recentemente no Instagram para assinalar aquele que teria sido o 58.º aniversário de Randall, Gesine Bullock-Prado, revelou que a irmã, Sandra, tinha lançado as cinzas do parceiro no Snake River, em Jackson Hole, Wyoming, tal como o próprio tinha pedido.

"Feliz aniversário, Bry. A Sandy trouxe-te para o rio, tal como ela prometeu", escreveu, na legenda de um vídeo partilhado na sua conta.

