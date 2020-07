Sandra Bullock viveu um dia muito especial este domingo, 26 de julho. A atriz completou 56 anos, data que fez questão de celebrar, mas com todos os cuidados por causa da pandemia.

Como foi destacado nas redes sociais, este dia foi passado na companhia de algumas amigas próximas, incluindo caras muito conhecidas, entre elas Jennifer Aniston, Sarah Paulson e Holland Taylor.

De acordo com o Page Six, Aniston, de 51 anos, publicou uma fotografia nas stories da sua página de Instagram que mostrava um pouco deste encontro, com a devida distância social e máscaras.

"A celebrar o aniversário da nossa menina de forma adequada com distância e muito amor. Feliz aniversário, Sandy, amamos-te muito", lê-se na fotografia que pode ver na galeria.

Veja ainda outras imagens de Sandra Bullock em que a sua elegância não passa despercebida.

Leia Também: Benedita Pereira celebra primeiro aniversário com o filho