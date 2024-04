Sandra Bullock foi fotografada em público durante um raro passeio em família, na companhia do filho Louis e da filha Laila, na quarta-feira, em Los Angeles, de acordo com o Page Six.

Para a ocasião, a atriz, de 59 anos, vestiu uma camisola branca, calças de ganga, casaco comprido bege e calçou uns Birkenstock Boston num tom neutro. Já os filhos estavam com looks confortáveis e desportivos.

As imagens da família não tardaram a chegar à imprensa internacional e às redes sociais. Veja abaixo:

De recordar que Sandra Bullock - que adotou Louis e Laila em 2010 e 2015, respetivamente - sofreu uma grande perda no ano passado com a morte do companheiro, Bryan Randall.

