Para Sandra Barata Belo, esta terça-feira foi dia de mudança de visual. A atriz arriscou num generoso corte de cabelo e deu a conhecer a nova 'imagem' nas redes sociais.

Ao publicar uma fotografia do novo corte, Sandra revelou também a reação do filho mais velho, Baltazar, de três anos, ao vê-la de look renovado.

"Quando o meu filho chegou a casa: 'Mamã, estás tão bonita'. E eu derreti, claro", escreveu a atriz na legenda da publicação.

Leia Também: Novo visual! Jessica Athayde coloca extensões no cabelo