Kelly Bailey está com um visual renovado! A atriz, de 26 anos, partilhou com os fãs no Instagram o seu novo corte de cabelo.

"Chop chop", afirmou na legenda da partilha onde mostra o seu novo eu de várias perspetivas.

"Adoro. Fresca e leve!", elogiou Jessica Athayde.

"Adorooooo", acrescentou Luís Borges.

"Perfeita, nunca errou", fez saber Júlia Palha.

Ora veja:

