Sam Asghari usou as redes sociais para dar conta do estado de saúde da mãe, que sofreu um acidente no passado sábado, dia 29 de julho.

"Estou muito grato pelo amor e apoio que vocês me têm dado durante a recuperação da mamã Asghari, após o acidente. Envio um enorme obrigado à incrível equipa médica do Serviço de Urgência Cedars-Sinai. Momentos como este recordam-nos de que a vida é preciosa", começou por escrever o marido de Britney Spears, anunciando em seguida que se vai ausentar das redes sociais nos próximos tempos.

"Vou fazer uma pausa nas redes sociais para priorizar o que realmente importa. Até breve", concluiu, numa mensagem junto da qual partilhou também fotografias da mãe ainda no hospital e já em casa, ao seu lado.

Sam Asghari não deu mais detalhes sobre o acidente da mãe, Fatima Asghari.

