Salma Hayek passou o final de 2020 a ganhar peso para o papel no filme 'House of Gucci'. Agora, a atriz, de 54 anos, está a trabalhar para conseguir recuperar as curvas que tinha antes da chegada da personagem a que deu vida.

Em conversa com a InStyle, sendo a capa da revista no mês de julho, a atriz confessou que tem sido difícil perder os quilinhos que ganhou.

"Perdi muito pouco. Consegues ganhar peso muito rápido, mas levas tempo para perdê-lo", disse, referindo que quer diminuir o número da balança em parte por causa da sua saúde, mas também, admite, por causa "do que é esperado de uma mulher que as pessoas consideram bonita". "Conformes envelheces, espera-se que não envelheças", desabafou.

Ainda assim, reconhece que "pela idade" que tem, e o "estilo de vida que viveu, não está muito mal". "E atribuo isso tudo à meditação", realçou.

Salma Hayek começou a praticar meditação desde os seus 30 anos, quando começou a lidar com dores na parte inferior das costas que, ocasionalmente, dificultavam quando saía da cama.

