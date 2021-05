Salma Hayek foi uma das milhões de pessoas que seu viu infetada com o vírus do Covid-19 contra o qual travou uma batalha secreta, longe dos olhares do público.

A atriz, de 54 anos, contou à revista Variety que esta não foi uma luta fácil. A celebridade ficou cerca de sete semanas isolada num quarto no Reino Unido, que partilhava com o marido, François-Henri Pinault, de 58 anos, e a filha, Valentina, de 13.

"O meu médico implorou-me para que eu fosse ao hospital porque estava tão mal", disse a estrela à publicação. "Eu disse, 'Não, obrigada. Prefiro morrer em casa'".

Durante esta fase, Salma esteve sempre dependente de oxigénio e a verdade é que ainda não recuperou totalmente.

Atualmente, a atriz encontra-se a trabalhar no seu próximo projeto, nomeadamente, o papel de Ridley Scott no filme 'House of Gucci'.

Leia Também: Filha de MC Kevin já soube da morte do pai. "Fez várias perguntas"