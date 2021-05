MC Kevin morreu no domingo, 16 de maio, aos 23 anos, depois de ter caído do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro. Inicialmente, foi noticiado que a filha do artista brasileiro, Soraya, de cinco anos, ainda não sabia da morte do pai. No entanto, entretanto, a mãe da menina, Evelin Gusmão, já lhe contou e falou no Instagram sobre a sua reação.

"Contei-lhe sobre o pai dela e ela fez-me várias perguntas. Na noite do acontecimento, eu estava muito nervosa, a chorar demais e ela veio abraçar-me e chorou junto comigo. Não consegui contar no dia. No outro dia de manhã, conversei bastante com ela que o papá dela virou uma estrelinha e está com o papá do céu num lugar maravilhoso", começou por escrever nas stories da rede social.

"[...] Ela ficou a olhar para mim, perguntou algumas coisas, ficou calada... Abracei-a. Logo, ela subiu e a irmã contou que ela juntou as mãozinhas, fechou os olhos e limpou o rosto. E a irmã dela, Beatriz, foi abraçá-la. Ela está rodeada de pessoas que a amam muito", acrescentou.

Uma publicação onde aproveitou ainda para agradecer todo o carinho que tem recebido. Veja na íntegra:

