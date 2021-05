MC Kevin recebeu uma homenagem do também funkeiro MC Brinquedo. O cantor brasileiro decidiu tatuar nas costas um retrato do colega e amigo, que morreu no domingo, 16 de maio, aos 23 anos.

Um tributo que MC Brinquedo destacou na sua página de Instagram, onde mostra a tatuagem.

"Amanhã termino", disse na legenda da fotografia, referindo-se à finalização do desenho.

Leia Também: Mãe de MC Kevin: "Ainda estou à procura de uma explicação"