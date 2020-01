Salma Hayek foi violentamente atacada por um macaco quando filmou 'Frida'. A atriz, de 53 anos, ficou "gravemente ferida" quando um macaco, chamado Tyson, atirou-se contra si enquanto estava a gravar o filme - no qual interpreta Frida Kahlo -, em 2002 .

Ao falar de uma sessão fotográfica que fez na altura, Salma - que posou com um macaco - explicou à revista Vogue: "Este macaco, chamado Tyson, atacou-me durante as filmagens de 'Frida' e eu fiquei gravemente ferida. Mas fui corajosa o suficiente para deixá-lo voltar a trabalhar de novo no filme, e depois ainda fiz uma sessão de fotos com ele para a Vogue".

Esta não foi a única vez que Salma posou para a referida publicação. Anos mais tarde, a atriz foi uma das escolhidas por Meghan Markle para ser uma das 15 mulheres a destacar-se numa das capas da revista. Recorde-se que a duquesa de Sussex aceitou ser editora da edição de setembro da Vogue britânica, no ano passado.

