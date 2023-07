Salma Hayek já assumiu várias vezes nas redes sociais os seus cabelos brancos, algo que voltou a ser destaque na sua página de Instagram.

No entanto, esta quinta-feira, dia 27 de julho, a atriz decidiu exibir o lado mais natural numa publicação que se destaca também pelo humor.

"Aqui está uma dica para tapar os cabelos brancos sem pintá-los... Não usem óculos no cabelo", começou por escrever, na brincadeira, na legenda de duas imagens onde aparece com os óculos de sol na cabeça e noutra foto sem o acessório. Veja as imagens na galeria.

