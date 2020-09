Salma Hayek recorreu à sua página de Instagram para agradecer todo o carinho que recebeu no dia em que completou 54 anos, na quarta-feira, 2 de setembro.

"Estou muito grata e orgulhosa de cada um dos meus 54 anos. Obrigada por todas as mensagens de parabéns", começou por escrever na legenda das fotografias que publicou na rede social, deixando um agradecimento especial aos fãs que lhe dedicaram uma página especial de Instagram, intitulada 'salmahappybirthday'. "Que presente", afirmou.

Nas imagens da publicação, destaca o Page Six, Salma Hayek aparece na praia com um fato de banho amarelo, no valor de 248 dólares (209 euros), e uma saia da mesma cor, que custa 228 dólares (192 euros).

