Margot Robbie juntou-se à Hasbro e em breve vai levar a cabo mais uma produção que irá 'mergulhar' num universo bem conhecido.

A atriz australiana vai ajudar a produzir um filme sobre o Monopólio, o popular jogo de tabuleiro em que o objetivo é terminar com o maior número de propriedades e a maior quantia de dinheiro fictício.

A informação foi divulgada pela LuckyChap, a produtora criada por Margot Robbie, e à mesma também já reagiu Zev Foreman, o diretor do departamento de cinema da Hasbro Entertainment: "Como um dos jogos mais icónicos do mundo, o Monopólio oferece uma plataforma incrível para oportunidades de contar histórias. Estamos entusiasmados por ter a visão única da LuckyChap e da Lionsgate ao nosso lado para trazer esta peça histórica da cultura popular para o grande ecrã".

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que se tenta projetar o universo do Monopólio para o cinema. Já em 2008, Ridley Scott foi contratado para criar uma comédia baseada num magnata do setor imobiliário, bem à imagem do jogo, mas o mesmo não chegou a ver 'a luz do dia'. Kevin Hart chegou a ser apontado ao papel de protagonista, ainda que não se saiba se essa aposta se manterá neste novo filme que começará a ser produzido em breve.

Recentemente, também foi confirmado que a LuckyChap irá produzir um filme baseado no jogo 'The Sims'.