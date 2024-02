A SIC transmitiu mais um episódio do programa 'A Máscara' na noite de domingo, dia 18 de fevereiro, e desta vez foi revelado o famoso, neste caso famosa, que se escondia no disfarce do Burro.

Aurea, Jorge Corrula e César Mourão disseram que era a atriz Carla Andrino quem estava a participar com a referida máscara e acertaram.

O momento foi destacado na página de Instagram da SIC. "Chegou a hora de nos despedirmos do nosso maravilhoso Burro! Desta vez, Aurea, Jorge Corrula e César Mourão coincidiram os seus palpites e acertaram! E aí desse lado, quem também achava que era Carla Andrino quem se escondia por detrás deste cabeçudo?", pode ler-se na publicação.

