A oitava edição do Secret Story começou há uma semana. Entre muito amor, diversão, mas também também tensão, a vida dos concorrentes tem sido bastante animada.

Na noite de domingo, 22 de setembro, foram descobertas novas pistas e segredos, mas a Casa despediu-se do seu primeiro concorrente.

Leo foi o primeiro salvo da noite, com 33% dos votos do público. De seguida, Renata foi salva com 31%. O terceiro salvo foi Diogo Afonso com 70%.

O duelo final foi entre Jéssica e Liliana, acabando esta segunda por abandonar o jogo com 10%.

A primeira concorrente expulsa pelos portugueses nesta edição do reality show revelou ainda o seu segredo: "nasci com 800 gramas".

Leia Também: 'Secret Story 8'. Margarida tenta beijar Gonçalo (mas é 'barrada')